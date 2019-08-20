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AIT處長酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？這原因耐人尋味

推特、臉書刪除可疑帳號 蔡英文：一起防止假訊息傳播

2019-08-20 18:13聯合報 記者林敬殷╱即時報導

美國社群媒體臉書與推特今天宣布停權並刪除可疑帳號，反制北京當局企圖抹黑並製造香港反送中運動的相關假消息。蔡英文總統稍早透過臉書表示，不管是不是「殭屍帳號」，也不論「殭屍帳號」背後的企圖是什麼，只要是境外勢力濫用台灣的民主和自由，試圖混淆視聽、製造紛爭的行為，「我都不會接受。」

蔡總統表示，這個新聞證實了一件事，有人確實透過操作社群帳號，試圖影響輿論、甚至扭曲事實。她樂見社群媒體採取具體的行動，持續封鎖假帳號，政府也會跟國際上理念相近的國家密切合作，一起來防止假訊息傳播。

蔡總統說，這兩天，美國社群媒體Twitter、Facebook先後宣布，要刪除或停權數十萬個假帳號，這些假帳號散布了香港「反送中」事件的假訊息。

蔡總統表示，這個新聞證實了一件事，有人確實透過操作社群帳號，試圖影響輿論、甚至扭曲事實。

蔡總統說，利用大量的假帳號傳播假訊息，已經讓許多民主國家深受其害，台灣也不例外。大家在公眾人物的臉書或IG留言區，常常可以看到使用簡體字的帳號「洗留言」。她的幕僚跟她說，這些通常就是所謂的「殭屍帳號」。

蔡總統表示，不管是不是「殭屍帳號」，也不論「殭屍帳號」背後的企圖是什麼，只要是境外勢力濫用台灣的民主和自由，試圖混淆視聽、製造紛爭的行為，她都不會接受。

蔡總統指出，她樂見社群媒體採取具體的行動，持續封鎖假帳號，政府也會跟國際上理念相近的國家密切合作，一起來防止假訊息傳播。

蔡總統稍早透過臉書回應臉書及推特刪除及停權數十萬筆受中國官方控制的假帳號。圖／翻...
蔡總統稍早透過臉書回應臉書及推特刪除及停權數十萬筆受中國官方控制的假帳號。圖／翻攝自總統臉書。
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