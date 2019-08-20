推特、臉書刪除可疑帳號 蔡英文：一起防止假訊息傳播

2019-08-20 18:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



美國社群媒體臉書與推特今天宣布停權並刪除可疑帳號，反制北京當局企圖抹黑並製造香港反送中運動的相關假消息。蔡英文總統稍早透過臉書表示，不管是不是「殭屍帳號」，也不論「殭屍帳號」背後的企圖是什麼，只要是境外勢力濫用台灣的民主和自由，試圖混淆視聽、製造紛爭的行為，「我都不會接受。」

蔡總統表示，這個新聞證實了一件事，有人確實透過操作社群帳號，試圖影響輿論、甚至扭曲事實。她樂見社群媒體採取具體的行動，持續封鎖假帳號，政府也會跟國際上理念相近的國家密切合作，一起來防止假訊息傳播。

蔡總統說，這兩天，美國社群媒體Twitter、Facebook先後宣布，要刪除或停權數十萬個假帳號，這些假帳號散布了香港「反送中」事件的假訊息。

蔡總統表示，這個新聞證實了一件事，有人確實透過操作社群帳號，試圖影響輿論、甚至扭曲事實。

蔡總統說，利用大量的假帳號傳播假訊息，已經讓許多民主國家深受其害，台灣也不例外。大家在公眾人物的臉書或IG留言區，常常可以看到使用簡體字的帳號「洗留言」。她的幕僚跟她說，這些通常就是所謂的「殭屍帳號」。

蔡總統表示，不管是不是「殭屍帳號」，也不論「殭屍帳號」背後的企圖是什麼，只要是境外勢力濫用台灣的民主和自由，試圖混淆視聽、製造紛爭的行為，她都不會接受。