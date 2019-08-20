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AIT處長酈英傑與韓國瑜為何選此處碰面？這原因耐人尋味

【重磅快評】蔡英文拿軍售案酸韓國瑜 失了總統格局

2019-08-20 18:02聯合報 主筆室

不知從什麼時候開始，台灣政治人物勤練酸功，以致於無一日不酸、無一事不酸，但酸功一流者幾希；蔡英文總統今天拿美方軍售案、批公文來酸高雄市長韓國瑜，酸味四溢，卻失去總統的格局，還不小心打擊了「公民割草行動」士氣，可以說是一次失敗的示範。

兩岸交流遠景基金會今天舉行「2019凱達格蘭論壇：亞太安全對話」，在美方同意戰機軍售案後，這正是蔡總統可以好好發揮的場域，沒想到國民黨總統參選人韓國瑜昨天就發布新聞稿感謝美國對台的軍售，這使蔡總統忍不住說她不知道韓是以什麼身分發聲明，台灣歷來軍購案，國民黨都是冷潮熱諷，這次美國批准戰機軍售，對台空防極為重要，她也樂見國民黨提名的參選人對這項軍購案持正面看法。

不知蔡總統前段談話是否脫稿發言，韓國瑜目前有兩個身分，一是高雄市長，一是國民黨提名總統參選人，如果是以高雄市長發表聲明，當然超過市長的層次，但若以國民黨提名總統參選人身分發聲明，那就名正言順，今天AIT處長不就南下和韓國瑜暢談國際、兩岸三地及美台關係嗎？顯然蔡英文是明知故問，就是要酸韓一下，蔡可能也自知有失格局，馬上拗回來，說她樂見國民黨參選人對這項軍購案持正面看法。 

台北市議員王鴻薇說得好，美方對台灣做出重大軍售決定，韓國瑜發表感謝聲明，蔡英文卻質疑是用什麼身分發聲明，難道一個台灣人不能感謝美國嗎？一個關心台海安全的人不能感謝美國嗎？一個馬上要到赴美訪問的參選人基於禮貎不能感謝美國嗎？顯然，蔡英文面對軍售案時，第一個閃過心頭的仍是選舉，這個感謝好像只有出自她的嘴裡才是順理成章，韓國瑜說了，就是割稻尾。

其實，蔡英文也不能怪韓國瑜動作那麼快，因為韓已經開始建構國政顧問團，國防小組就是先行部隊，16日已代表韓前往台北世貿中心參觀「台北國際航太暨國防工業展」，成員包括國防部前副部長陳永康、台翔航太前董事長田在勱、淡江大學國紀事務與戰略研究所副教授黃介正，陣容堅強，搶發新聞稿又算得了什麼？如果蔡英文這樣就受不了，往後恐怕要生氣的事情還會更多。

隨後記者再問韓國瑜發出和身高一樣高的公文照片，要和行政院長蘇貞昌PK，蔡英文笑說不知那些是沒批的公文，還是借來照相用的，但她看到正面訊息是韓想要做好高雄市政，那韓還有三年多時間可以證明；蔡英文這番話聽在積極連署要罷免韓國瑜的「公民割草行動」成員的耳裡，是否意味罷免無望，作了白工，心中不知作何感想？

針對美國批准對台F16Ｖ戰機軍售案，總統蔡英文今天受訪表示，她不知道韓國瑜是以什...
針對美國批准對台F16Ｖ戰機軍售案，總統蔡英文今天受訪表示，她不知道韓國瑜是以什麼身分發感謝聲明。記者陳柏亨/攝影
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韓國瑜蔡英文軍售

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