監院彈劾管中閔 韓國瑜競總：民進黨上演拔管2.0

2019-08-20 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



台大校長管中閔（前）被監察院以違法兼職為由彈劾，移送公務員懲戒委員會。 記者許正宏／攝影 分享 facebook 台大校長管中閔遭監察院彈劾，指他2012年任政務官時，匿名替媒體撰寫社論，涉及違法兼職，司法院公懲會今日傳喚管中閔進行言辭辯論。韓國瑜競選總部表示，民進黨將監察院黨派化，破壞憲政體制，彈劾理由牽強，顯不成立。

韓國瑜競選總部指出，民進黨將監察院黨派化，破壞憲政體制，監察院對管中閔提出「彈劾」，理由牽強，證據薄弱，且提出彈劾的委員，絕大部分是總統蔡英文所任命者。這不僅侵害了管的名譽及言論出版自由，還有大學法明訂的校園自主與學術自由，更戕害了監察院所應有的獨立性與客觀性！

韓競總說，監察院無論是以古代「御史大夫」或當代「監察使」的角色來訂位，都必須超越政治，公正地監督政府部門依法行政。如果要純用黨派考量來行使公務員懲戒與監督政府的功能，那就行政院「自制」、「內控」不就好了？何必要在憲法上設置一個獨立於行政、立法院之外的監察院？

韓競總表示，民進黨在 2016年大選，取得總統大位與立法院多數席次，得以自行決定監察委員人選。但這不表示可以濫用權力，破壞法治，將「自己人」送進監察院，從而將超黨派的獨立憲法機關變成執政黨的傳聲筒，將超然的御史大夫變成錦衣衛！自此之後，誰還會信任監察院是「獨立」、「超越黨派」的機關？

韓競總強調，彈劾理由牽強，顯不成立。管校長於擔任國發會主委或其他職務期間，為媒體撰寫匿名社論，與法令所規範之「兼職」毫不相干。監察委員豈能自行「造法」，創造新的「兼職」定義，從而使人入罪？更何況，證人也指出，監察院彈劾理由中所指，由管校長所撰寫的「社論」，實際上竟有許多並非管所寫，可見監察院的彈劾，簡直是憑空猜測，荒謬之至。

韓競總表示，期盼公懲會秉持憲法第八十條，法官依據法律，獨立審判，不受任何干涉之意旨，還管中閔一個清白，也給部分一心搞政治，濫用監察權限的監委一個警惕，中華民國是法治國家，不容公務員懲戒成為政治追殺工具！