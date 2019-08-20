時力黨主席空缺今決策會議討論 徐永明呼聲高

2019-08-20 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



時代力量在邱顯智請辭黨主席後，至今未有接任人選。今天中午黨內將召開決策委員會，若邱不接受慰留，將就新任黨主席進行討論，現階段除已宣布參選的決策委員林亮君，時力立法院黨團總召徐永明也被視為熱門人選。

根據時力黨章規定，黨主席由決策委員會成員互選產生，任期與決策委員同；黨主席因故出缺時，應由決策委員會重新改選，改選後黨主席之任期，至原任期屆滿為止。因立委高潞·以用除名案尚未走完救濟程序，目前時力決策委員少1人，僅14人。據了解，14位決策委員，徐永明會是熱門人選。

時力內部主要可分為以黨籍立委黃國昌、前時力秘書長陳惠敏為主的「自主派」，主張時力要走自己的路。另一邊則是以退黨的兩位立委林昶佐、洪慈庸為代表，主張能與民進黨達成一定程度的合作。黨內人士指出，由於林、洪兩人皆已退黨，若在選黨主席時比票數，「自主派」的票數預計會比「小綠派」多；放眼「自主派」決策委員中，徐永明在黨內的輩分、資歷都夠，又擔任立院黨團總召，呼聲最高。