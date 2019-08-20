黃國昌好爸爸說 呂孫綾：不需貼人標籤來成就自己
時代力量立委黃國昌今天舉行記者會，推辦公室主任賴嘉倫參選新北市第12選區立委，黃國昌也在受訪時表示，賴嘉倫唯一做錯的是「沒有一個好的爸爸」，更替賴嘉倫向呂孫綾下戰書，點名立委呂孫綾，質疑呂孫綾根本沒把立委的工作做好，時代力量才會在淡水區另提參選人。對此，呂孫綾表示，黃國昌不需要利用否定別人、貼標籤，來成就自己達到造勢宣傳目的。
呂表示，對於黃國昌是否要連任或棄選、甚至指派特定人士來代替他參選，這都是黃的自由與權利，也不需要利用否定別人、貼標籤的方式，成就自己來達到造勢宣傳的目的。呂提到，她擔任立委三年多來，走遍選區每個地方，爭取各項建設與福利，例如淡江大橋主橋段已開工並預計2024年完工、泰山汙水下水道的工程也順利進行中、林口新青創園區也持續招商、關渡大橋也正在進行36年來第一次的耐震補強工程、不斷爭取各區教育資源挹注、也改善無自來水地區供水情形……..，都是經年累月的累積而成，絕非憑空就會出現。
呂指出，選舉就是要走入人群、走入人民的生活當中，傾聽民眾最真實的需求，實實在在地爭取每一分支持、每一分力量，而非用抹煞別人努力、來成就自己的目的，2020是台灣守護民主最重要的一場戰役，她不畏戰，選擇站在第一線捍衛台灣珍貴的民主自由，同時也對於凝聚台灣所有進步力量「抗中保台」抱持極大信心，也相信所有進步力量的領導者都深具智慧，更呼籲所有守護台灣的各方力量，能夠方向一致，共同為2020的選戰集中力量，團結對抗國民黨。
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