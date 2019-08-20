黃國昌好爸爸說 呂孫綾：不需貼人標籤來成就自己

2019-08-20 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌今天舉行記者會，推辦公室主任賴嘉倫參選新北市第12選區立委，黃國昌也在受訪時表示，賴嘉倫唯一做錯的是「沒有一個好的爸爸」，更替賴嘉倫向呂孫綾下戰書，點名立委呂孫綾，質疑呂孫綾根本沒把立委的工作做好，時代力量才會在淡水區另提參選人。對此，呂孫綾表示，黃國昌不需要利用否定別人、貼標籤，來成就自己達到造勢宣傳目的。

呂表示，對於黃國昌是否要連任或棄選、甚至指派特定人士來代替他參選，這都是黃的自由與權利，也不需要利用否定別人、貼標籤的方式，成就自己來達到造勢宣傳的目的。呂提到，她擔任立委三年多來，走遍選區每個地方，爭取各項建設與福利，例如淡江大橋主橋段已開工並預計2024年完工、泰山汙水下水道的工程也順利進行中、林口新青創園區也持續招商、關渡大橋也正在進行36年來第一次的耐震補強工程、不斷爭取各區教育資源挹注、也改善無自來水地區供水情形……..，都是經年累月的累積而成，絕非憑空就會出現。