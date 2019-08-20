韓國瑜爆被裝追蹤器 王定宇舉酸：被迫害妄想症？

2019-08-20 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天再度自爆，指他的座車可能被裝追蹤器。民進黨立委王定宇今天在臉書點出韓國瑜九大行為，表示韓「比扯還要更扯的言行」，希望韓只是草包言行的日常，千萬不要是「健康出問題」了？王定宇還酸韓，也許該讓韓繼續喝，至少只傷身體，比突然停飲，產生被迫害妄想症還好一點。

對於韓國瑜過年打麻將照片被披露，質疑是國家機器監控，韓今天再次自爆他的車子可能被裝追蹤器。王定宇今天舉出九大行為，要大家一起用「人道同理心」來看看，韓是出了什麼問題？包括韓自己的承諾常常忘記；不用原來的市長辦公室，把鳳山一整個局清出去，設置新的市長辦公室；還有韓 沒有使用的辦公室，懷疑被竊聽？

另外，王也舉韓在公開場所打麻將，懷疑國家機器偷拍； 天上直升機飛過韓的違法農舍，懷疑國家機器派來監視； 高雄淹水時，戴帽口罩搭高鐵去老爺酒店見蘇起； 韓連住哪裡都不讓市府團隊掌握；韓 搭車還要中途換車接駁才回家；懷疑車子被裝追蹤器等言行，到底怎麼了？

王定宇說，韓國瑜這些比扯還要更扯的言行，希望只是草包言行的日常，千萬不要是「健康出問題」了？王也引用「香港中文大學醫學院精神科學系教授李誠」的訪談指出，「長年累月酗酒可致多個器官敗壞，影響大腦，令記憶衰退，若突然停飲可能會出現幻覺甚至被迫害症...」