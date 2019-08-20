韓國瑜民調能否飆上來？胡幼偉：請韓粉集體顧電話7天

2019-08-20 12:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜近來民調表現不佳 ，文化大學新聞系主任胡幼偉表示，民調究竟可不可信，是另外一個問題，重點是，只要一直有人接力賽式地公佈對韓不利的民調數字，就會影響中間選民支持韓的意願。這才是比較嚴重的問題，不信的話，如果韓粉約好，從下週一開始，再度集體顧電話7天，你看韓的民調數字會不會又飆上來？聲勢會不會更強？

胡幼偉說，她最近一直強調民調數字的重要性。韓粉願不願意接受「繼續顧電話」的建議，他就不知道了。但你注意看每天的選舉新聞，「民調戰」確實是敵對陣營用來瓦解老韓勢頭的主要武器。

對於希望韓國瑜勝選的朋友，他想提醒以下幾點：

1. 藍營內外，的確有一批人始終看不起韓，希望他不要勝選。這是事實。這批人打韓的最大武器，不是黑韓的言語，而是韓的民調數字。

2. 韓要勝選，必須有「勢」。勢，顯現在大型造勢活動的現場，更顯現於每周都會出現的民調數字中。

3. 只要「勢」旺，黑韓就傷不了韓；反之，若勢弱了，即使沒人黑韓，韓要勝選就難了！

4. 在不辦大型造勢活動的平時，民調，就是主要戰場。但韓粉對民調的警覺性，在黨內初選後就鬆懈了，這是韓目前最大的危機！

5. 所以，從現在到選前，韓粉必須持續「顧電話」。這跟政府每天要注意股市變化，絕不能讓股市崩盤，是一樣的道理。

6. 顧電話的具體方法，就是從現在到選前，每天晚上，家裡至少要有一位20歲以上的人顧電話。若全家晚上都不在，就要將市話轉到一位家中20歲以上成員的手機上。晚上在家，市話響，一定要接，不管什麼機構在做電話民調，都要接受電訪，在訪問中支持韓。

7. 如果韓粉都照我的建議做，韓的民調數字就會維持在高點。韓的民調一直領先，想搞垮韓的人就會束手無策，很想撞牆。