漢子拒任競總主委 他點出這兩點指國民黨「必敗無疑」

2019-08-20 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



資深媒體人羅友志。取自臉書 分享 facebook 新北市長侯友宜不肯擔任韓國瑜新北競選總部主委，被黨內攻擊不幫助國民黨，台中市長盧秀燕表示站在黨員同志立場一定幫忙，但是要不要掛職務？要擔任什麼職務？還要再討論；資深媒體人羅友志感慨，國民黨不「民進黨化」一點，必敗無疑；國民黨再跟民進黨「靠近一點」，也必敗無疑。

羅友志指出，國民黨這次要贏關鍵是「民進黨」三個字，國民黨不「民進黨化」一點，必敗無疑；國民黨再跟民進黨「靠近一點」，也必敗無疑。民進黨的黨性：敢戰、團結，完全是一個在野的好鬥性格；侯友宜們、楊秋興們、陳宏昌們，難道比「吳子嘉們」殺傷力小嗎？就是「不團結」的觀感在蔓延而已。

羅友志說，葉毓蘭稱：「有競選主委也不見得贏！」為了挺同學，還舉朱立倫慘敗的例子。如果要這樣說的話，「有警政署長治安也不見得會好啊！」、「有衛福部長也不見得不會生病啊！」，就是藉口而已，做不做主委，就是團不團結的觀感而已，選舉過的都知道總部主委是全世界唯一沒事要做的人。

台中市議員陳文政說，盧秀燕跟侯友宜應該是「市政預算都在蘇貞昌手上，怕被卡，不敢接韓國瑜的主委。天啊！如果是真的，國民黨這些溫良恭儉讓的份子，真的會害死國民黨。老百姓已經告訴你，現在最大黨是「討厭民進黨」，現在為了人家不給你，「跟民進黨靠近一點」？那要你國民黨幹什麼？

最後，老朋友感動侯友宜「為了市民怒嗆交通大隊」，老朋友，我跑社會新聞20年了，侯友宜怒嗆「黑道、要犯、詐騙、違建」至少「200次」了，而且，這跟團結也沒有關係。

「唯一支持」這四個字，不知道是不是只有在初選民調適用喔？這一句話不知道誰說的。