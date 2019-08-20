影／社會運動萌生戰意 賴嘉倫宣布角逐12選區立委

2019-08-20 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



時代力量黃國昌今舉辦記者會，正式宣佈由辦公室主任賴嘉倫角逐立委席次，參選人賴嘉倫除了正式宣佈參選外，也批國民黨立委候選人李永萍身為樂陞獨董卻沒負責。

賴嘉倫表示，之前有承諾將在今天做說明，他也宣布將投入新北市第12選區立委選舉。賴說，6年前發生洪仲丘事件，因此他參加1985行動，就為了幫洪仲丘討回真相，而5年前的太陽花運動，他每天下班就跟大家一起靜坐。

賴說，透過參加這些社會運動，他發現政治就在生活之中，他也可以做出奉獻，在加入黃國昌團隊後，也秉持「守護台灣民主 冠趁公平正義」理念來做事。

「我們也不害怕金權政治的壓力」，賴說，將努力揭發弊案，就如同樂陞案，有多少投資人的血汗因此就化為烏有，「身為獨董的李永萍，妳有負起責任嗎？」

賴表示，有一天他就跟黃國昌說，這場戰由他來打，他願意跟團隊同仁繼續努力，繼續延續他們所秉持的信念，賴說，他心中的國家就如同古羅馬偉大政治家西賽羅所說，「國家是一群人，基於公平正義和公眾利益相互結合的群體，國家是全體人民經營的事業」，他心目中的國家，我愛的台灣應該是這樣。