右批李永萍左批呂孫綾 黃國昌：賴嘉倫只差沒有好爸爸

2019-08-20 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌今開記者會，宣布辦公室主任賴嘉倫正式參選新北市第12選區立委選舉，黃國昌右批國民黨立委候選人李永萍，左罵民進黨立委呂孫綾，黃表示，賴嘉倫這麼好的年輕人他當然支持，但若要說「他差的只是沒有一個好爸爸」。

黃國昌表示，他昨天一宣布棄選立委，看到很多用「交棒」來形容，黃質問，「是誰說用交棒形容？」黃國昌說，事情經過是他對自己的未來及戰鬥位子有所規畫，因為他的安排和規畫，所以把自己的決定率先告訴身邊最信任、最親密的戰友。

隨後賴嘉倫或許是因地方鄉親的勸進，某天就跟他說要參選第12選區立委，希望他能支持，「我當然要支持」，這麼好的年輕人，在國會上，「賴嘉倫差的只是他沒有一個好爸爸」。

黃酸說，當初呂孫綾出來選時，怎麼沒有人質疑她小姐妳哪位？「是因為呂孫綾的爸爸是呂子昌嗎？」台灣政治什麼時候走到這麼墮落的境界？黃說，他也不怕被呂孫綾知道，因為他真的覺得呂孫綾沒有把立委的工作做好，所以時代力量要另外推出一個張律師來挑戰呂，他也是全力支持。