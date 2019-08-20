國民黨團批評蔡政府：違法酬庸口譯哥還死不認錯

2019-08-20 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



監察院通過糾正案，認為駐美代表處政治組長「口譯哥」趙怡翔的人事任命，外交部嚴重混用機要人員及聘用人員之進用機制，且趙怡翔聘為一等諮議未符相關資格條件規定，有明顯疏失。國民黨立院黨團今天舉行記者會，批評蔡政府「違法酬庸口譯哥，外交部還死不認錯」。

國民黨團首席副書記長陳宜民表示，駐美代表處的政治組長職位，應至少要有20年外交資歷，但趙怡翔卻被破格任用，銓敘資格認定出了很大問題。他也調出趙怡翔的個人資歷，趙曾任Taipei Times採訪記者、財團法人小英教育基金會研究員、民進黨國際事務部副組長合計四年，陳質疑，這些資歷符合外交體系的任用資歷？符合吳釗燮的任用標準？應該都不算吧。

副書記長許毓仁也提到，監察院提出這個糾正案，連報告都還沒上網，外交部就急著澄清捍衛，令人質疑，監察委員裡是否有內鬼？許也譴責外交部的行為，等同是做賊心虛。許提到，民進黨只要認為趙怡翔有能力，本可單純以政治任命，任命趙怡翔為副代表，就不會有銓敘資格的問題，但外交部卻用普通的機要拔擢，等同是陷趙怡翔不義，國民黨團認為，機要與聘用人員任用的制度有問題，不應先修法，再來任命人事？

陳宜民也提到，趙怡翔也有加拿大雙重國籍問題，從監委報告看，趙放棄雙重國籍的日期與就任組長中間，並沒有超過一年的緩衝期，就趙出任駐美代表處政治組長組長職務，應該會處理很多機密資料，恐有國安疑慮。