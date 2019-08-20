口譯哥後續 蔡英文：盼監察院尊重憲政分際

2019-08-20 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



蔡英文總統。本報資料照片 分享 facebook 曾在蔡英文總統2016當選記者會上擔任口譯的外交部長辦公室主任趙怡翔，今年初出任我駐美代表處一等諮議兼政治組組長，監察院昨舉行記者會，說明糾正外交部。對此，蔡英文總統表示，外交部和銓敘部都說明這項人事任用沒問題，希望監察院能秉於憲政分際，尊重行政部門的決定。

監委仉桂美、江綺雯、劉德勳日前申請自動調查，監察院昨通過3位監委的調查報告及對外交部的糾正案。糾正事由包括外交部嚴重混用機要人員與聘用人員的進用機制，以及趙怡翔聘為一等諮議未符相關資格條件規定。