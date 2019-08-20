【重磅快評】國家機器果然好忙 管案一巴掌打臉蔡蘇

2019-08-20 09:05 聯合報 主筆室



國民黨總統參選人韓國瑜近日砲火全開，批評蔡英文總統三年多執政讓台灣危險、人民貧窮，並質問蔡總統、民進黨執政有沒有拿國家機器來打壓異己跟反對黨，希望蔡總統專心選舉，不要再用國家機器當作手段。

面對韓「國家機器打壓」指控，蔡總統及行政院長蘇貞昌也不甘示弱。蘇貞昌先反擊：「國家機器很忙，沒時間搞他啦（指韓在峇里島被拍到打麻將照片曝光一事）！」昨又批韓凡事都怪民進黨，還停留在戒嚴時代、戒嚴心態。蔡總統也回應說，國家機器很忙，「我們不會做這種事情」。

韓蔡蘇為「國家機器」到底在幹什麼槓上了，似乎毫無交集，也讓雙方支持者各取多需。何以致之？正是當今政治人物看準多數選民的健忘或選擇性遺忘，才膽敢如此大言不慚。

恰在昨天，公懲會開庭審理管中閔案，台大校長管中閔在言詞辯論庭進行最終陳述。看看管中閔自參與台大校長遴選以來的遭遇，如果仍依舊否定有國家機器打壓或還搞不懂究竟什麼是國家機器打壓，也莫怪政治人物能夠一而再、再而三，臉不紅氣不喘的對人民予取予求。

管中閔陳述有三點，一、監察院當初是基於什麼重大犯罪嫌疑而必須清查人民近二十年個人所得資料，及要求各單位詳細交代來往細節？二、監察院為什麼可以在提出彈劾時隱匿行政單位在監察院的證詞？僅用臆測就入人於罪？三、為什麼監察院可以向媒體洩漏其所得個資？

監察院理應站在人民一方對抗國家機器濫權、彈劾貪官汙吏；管中閔三點陳述的核心，就是控訴監院部分監委自甘淪為蔡政府打手，反成為拿大砲轟小鳥打壓異己的濫權國家機器：試問監院過往可曾對真正的貪官汙吏進行過如此鋪天蓋地的清查？而今竟然僅因管幫媒體寫社論就給予「國家最高規格」對待，還有比這更諷刺的嗎？

再往前回顧，難道蔡蘇竟忘了不惜犧牲三個教育部長也要拉下管中閔的「舊事」？當時更不知有多少「國家機器」即相關部會的配合效忠，幾乎是傾全國之力去清查管中閔赴陸、所得等，果然好忙！

管中閔案，正是最標準的蔡政府國家機器打壓的範例與進行式；寄語蔡總統與蘇揆，只要看看管案，就知道你們所掌控的國家機器在忙些什麼，以及自己臉到底腫不腫了。