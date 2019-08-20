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「館柯會」將登場 館長點出柯文哲最大缺點

2019-08-20 00:29聯合報 記者蔡晉宇╱即時報導

總統大選一步步逼近，台北市長柯文哲動向備受矚目，向來和柯友好的館長陳之漢日前則在直播中直言，對柯現在的行為覺得滿失望的，認為他不能永遠逃避統獨議題，「本來他在我心目中是100分，但現在已經不到60分了」。昨天館長進一步指出，柯文哲最大的缺點就是，講話都用故事性模糊方式帶過，不夠肯定，容易讓人有其他遐想。館長也表示，柯團隊已主動聯繫，表示柯願意上直播解釋，待雙方日期敲定後會再公布。

館長表示，前天直播內容並不是在攻擊柯文哲，而是因為許多支持者們普遍在兩岸關係、統獨議題上有相同疑慮，為了柯好才提出，希望能得到合理的解釋，「柯文哲目前的講法太含糊，會讓人有其他聯想，也會讓支持者百口莫辯」。

館長指出，柯文哲最大的缺點就是，講話都不明確講出對或不對，老是習慣用講故事的方式敘事。館長稱，這是柯的優點，也是最大缺點，「一開始乍聽會覺得很好，但後來發現打迷糊仗這種方式也很好用」。館長表示，如此方式有兩個結果，往好的方向想的人就會認同，反之，則會讓人產生負面聯想。

館長建議，柯文哲要改變說話方式，例如在這陣子香港抗爭議題上，就應該直接表態，而非再用故事性的比喻來含糊帶過。館長也透露，在前天給柯文哲建議的直播之後，柯團隊馬上就打電話來表示，柯文哲願意上直播現場解釋。館長說，待雙方日期敲定後，會提前開放大家提問，整理後將在直播中一併提問，讓柯親自化解大家的疑慮。

館長陳之漢將再度與柯文哲合體直播。圖／取自館長Youtube頻道
館長陳之漢將再度與柯文哲合體直播。圖／取自館長Youtube頻道
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館長柯文哲直播
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