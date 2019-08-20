觀察站／惜才？破例？外交部壞了規矩 挨批狂

2019-08-20 00:34 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 陳熙文



「口譯哥」趙怡翔擔任駐美代表處政治組長資格遭質疑。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

駐美代表處政治組組長趙怡翔人事任命案，爭點追根究柢不外乎在，趙怡翔明明可以政治任命，卻是以「事務官」的身分進入駐美代表處，無疑觸動到許多年輕外交官的神經：為什麼我得拚死拚活才可能得到的位置，他卻可以一步登天？

外交部長吳釗燮惜才，認為年輕的優秀人才就該被擺在正確的位置上，但趙畢竟不是透過國家考試進入體制，如此無視體制，豈非肆意妄為，更笑上千外交官員皆非人才？外交部如此破例任用，不但壞了規矩，更有惜一才，甘與千萬人為敵的狂，甚至無端擴大政治效應。

在此，趙怡翔也被罵得有些冤，因為他雖是「聘用人員」，但實為「具有機要性質的聘用人員」，也就是說，一旦政黨輪替、外館館長調換，他也必須一起走人，無疑是掛事務官的名，行政務官的實。

誠然，外交部固有苦衷，一方面「政治任命」常與「酬庸」、「偏私」等畫上等號，而「政治組長」一職多由事務官擔任，再加上「駐外外交領事人員任用條例」規定，政治任命的外派人員不得超過總員額的十五%等，諸多原因，導致外交部得端出「畸形」的替代方案。

只能說外交部聰明反被聰明誤，如此為趙怡翔量身打造，容易被社會大眾拿放大鏡檢視；若一開始就以政治任命進用，但以社會輿論的「一日行情」，早被大家遺忘。

上次監察院針對「駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生」一案糾正外交部，外交部強硬表態「不認同部分結論」，現在監察院再針對趙怡翔人事案提出糾正，外交部不但不認錯，更逞口舌之快，稱「不能接受」、「是少數監委片面認定」，不但踐踏文官體制，還槓上監察院，更坐實了外交部的傲慢、恣意而為。