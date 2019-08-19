深夜曬貓 蔡英文分享蔡想想瘦了

2019-08-19 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



蔡英文總統是政壇著名貓奴，經常在臉書分享她的貓咪近況，她稍早在臉書公布一段影片，分享愛貓「蔡想想」每次在她工作時亂入，問網友「你家的貓也不受控嗎？」

蔡總統說，來爆料一下，每次她在工作，蔡想想有時會亂入，或是拍影片需要收音的時候，在旁邊叫一聲，吵著要進來，害她NG得重來！不過大家都說想想有特權，錄到聲音也沒關係，「今天就讓你亮相，讓大家看看瘦身後的蔡想想！」