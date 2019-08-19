監院再糾正任用口譯哥案 外交部遺憾少數委員片面認定違失

2019-08-19 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



針對駐美代表處政治組組長趙怡翔人事任命案，監察院日前向外交部提出糾正，認為趙資格不符，外交部核有違失，監委仉桂美、江綺雯、劉德勳今再舉行記者會，做正式說明。對此，外交部晚間發新聞稿表示，很遺憾仍有少數委員片面認定外交部在聘用人員的過程中涉有違失。

外交部表示，外交部已多次向監委詳細說明趙怡翔進用、外派及加銜的過程及相關業務考量，很遺憾仍有少數委員片面認定外交部在聘用人員的過程中涉有違失。

外交部說明，外交部從未混淆機要人員與聘用人員，並指出駐外機構沒有機要員額，外交部得因應駐外機構特任館長的業務需要，依據「聘用人員聘用條例」進用聘用人員。其聘用契約只是參考機要人員訂有隨同館長離職的規定，並非依「機要人員進用辦法」進用的機要人員。

趙被稱為「具有機要性職的聘用人員」只是為了和一般不必與首長同進退的聘用人員有所區隔。外交部表示，這種隨同館長離職的聘用方式實施達20年，不是現在才有，也並非新創設的制度。外交部並指出，外交部從未混淆機要人員與聘用人員。

至於在資格方面，外交部表示，外交部依據「駐外機構組織通則」、「聘用人員聘用條例」及行政院核定的聘用計畫書等相關規定進用趙怡翔。趙為英國倫敦大學國際經濟法碩士，有7年5月的工作經歷，其在國安會秘書長室、總統府秘書長室及外交部部長室擔任簡任第10職等的職務共為2年8月，其學經歷符合聘用計畫書所訂第四類「與擬任職務相當之研究及工作經驗」資格條件，並報經銓敘部核備在案。

外交部並指出，核予駐外聘用人員「組長」的對外名義並非首例，且「組長」非編制內的法定主管職務，其職銜僅供對外聯繫使用。此外，為兼顧駐外機構的內部倫理，外交部同時責成駐外機構避免賦予聘用人員核稿及督導的職責。而相關程序都是依「駐外人員對外名義及加銜要點」的規定辦理。