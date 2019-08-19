外交部反擊監院糾正口譯哥任用 監委：沒見過這種態度

2019-08-19 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



駐美國代表處一等諮議趙怡翔以組長名義對外案，監察委員江綺雯（右起）、仉桂美與劉德勳下午舉行記者會說明調查結果。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook 針對駐美代表處政治組組長趙怡翔人事任命案，監察院日前向外交部提出糾正，認為趙資格不符，外交部核有違失，然而外交部則發新聞稿反擊，稱監察院調查報告與事實不符，無法接受。對此，監察院委員質疑，外交部為什麼不能接受，更有監委私下表示，從沒見過被糾正機關這種態度。

監委仉桂美、江綺雯、劉德勳今舉行記者會，針對「駐美國代表處一等諮議趙怡翔以組長名義對外案」做說明。監察院則已在十六日已發出新聞稿表示，監察院外交及僑政委員會、教育及文化委員會聯席會議通過監委仉桂美、江綺雯、劉德勳提出的調查報告及對外交部的糾正案。

調查報告直指，外交部嚴重混用機要人員與聘用人員的進用機制，指外交部自今年一月五日起聘用趙怡翔為駐美國代表處一等諮議，為「具機要性質之聘用人員」，但是按「各機關機要人員進用辦法」規定，駐外機構特任館長既非二級機關首長，不得進用機要人員，而外交部無法律依據，竟挪移聘用人員員缺供特任館長運用，核有違失。

另外，調查報告也指出，擔任一等諮議須有學歷及重要工作經驗年資的明確標準，趙怡翔雖有碩士學位但重要工作年資未達八年。其所謂「重要工作經驗」，最嚴格認定以二Ｏ一八年二月廿六日起擔任外交部長吳釗燮之簡任機要秘書起算至二Ｏ一九年一月五日，趙的重要工作年資尚不滿1年，就算以最寬鬆認定，重要工作年資尚不滿三年。

調查報告表示，縱然外交部長親自透過媒體表示趙怡翔表現不輸專業外交官，肯定趙怡翔能力足以「適任」駐美國代表處工作，但無法解決趙怡翔一等諮議「不適格」的問題，認為吳釗燮棄具有任用資格的專業外交人員不用，仍執意聘用跟隨其多年的機要，核有違失。

爾後，除十一名監委共同連署提出不同意見書，外交部也在第一時間發新聞稿反擊，重申相關聘用沒有違反相關法令，趙怡翔當然具備聘用一等諮議資格條件，且認為監委片面認定外交部人員進用於法無據，外交部無法接受此ㄧ不實指控，也絕對會捍衛外交部向來恪守的依法行政精神。

監委江綺雯今天進一步表示，外交人員是經年累月的經驗，趙怡翔這個位置沒有廿年是做不到的，質疑上千名外交官就無人可用嗎？政府如此破壞體制的任用，嚴重打擊外交官的士氣。對於，外交部無法接受糾正，監委質疑，為什麼外交部還沒收到調查報告就表示無法接受？希望外交部接到報告後，能做更多說明。