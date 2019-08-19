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「吳郭會」喬不定 王金平透露與郭台銘已再度會面

影／被政治耽誤的音樂人？吳志揚音感實測98分

2019-08-19 18:19聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨立委吳志揚經常吹薩克斯風公開演出，也擁有一般音樂人善長的聽音寫譜「相對音感」能力，經隨機抽5首歌各測20個音「聽音寫譜」，吳也僅錯2個音，堪稱被政治耽誤的音樂人。但吳謙虛表示，相對音感很多人都有。

吳志揚也說，政治是他的志業，音樂則是他的興趣，政治人物也要吃飯、運動，總有他的娛樂，不會整天都在處理公共事務，有的人喜歡馬拉松、爬山、唱歌，他則喜愛音樂，音樂能讓他的人生獲得平衡，也比較快樂，他不是被政治耽誤的音樂人。

吳志揚指出，只要會看吉他簡譜，唱歌不會走音的人，基本上就有相對音感，比如唱生日快樂歌，不管誰起的音，只要能照那個起的音唱完整首歌，就表示有相對音感。至於要能「聽音寫譜」，把聽到的東西要把他寫成DO、RE、MI，就要依靠習慣。

吳志揚說，對培養「聽音寫譜」有興趣的人，可以試試看哼歌時不要唱歌詞，改唱DO、RE、MI看看，習慣後就會知道各音節高度相對是DO或RE或MI，就能寫出簡譜。

吳志揚表示，對音樂敏銳度真正厲害的是有絕對音感的人，這樣的人只要隨便聽到一個聲音，就能在鋼琴直接彈出，甚至連半音都分辨得出來。但吳也開玩笑說，擁有絕對音感的人會很痛苦，只要聽到稍微不是在音準上的音，就會覺得那個音是亂的。

吳志揚回憶，他真正接觸音樂，是在高中時參加音樂社團，選擇學習管樂中的薩克斯風，則單純只是容易入門、上手，薩克斯風聲音的音域與音質也比較合他的「氣口」，還開玩笑說在桃園會吹薩克斯風的人，至少好幾千人。

記者採訪時，請吳志揚與他的幕僚隨機抽出半點心、化妝舞會、陽光森巴、哭砂與大約在冬季等5首過去曾流行過的歌曲，播放讓吳「聽音寫譜」，以每首歌各測20個音、每個音1分的方式對吳「隨堂測驗」。

現場只見吳志揚聽的輕鬆寫意，還自在的跟著旋律打節拍，聽寫出來的樂譜，連高低音、半音都清楚標示，展現音樂底子，每首歌都寫出超過20個音，欲罷不能。最後經與坊間歌譜比對，僅錯2個音，拿下98分高分。

對「聽音寫譜」隨堂考成績，吳志揚可以接受，但也忍不住嘀咕，歌本音譜不一定準，保證一首歌「聽音寫譜」10個人寫10個人都不一樣；開玩笑說，歌譜大致抓幾個音，但唱歌或演奏時往往是想怎麼唱就怎麼唱，「周杰倫還不是每一次唱也不一樣」。

國民黨立委吳志揚經常吹薩克斯風公開演出，也擁有一般音樂人善長的聽音寫譜「相對音感...
國民黨立委吳志揚經常吹薩克斯風公開演出，也擁有一般音樂人善長的聽音寫譜「相對音感」能力。記者周志豪／攝影
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