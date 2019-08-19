陳致中批韓國瑜行程少 高市府：拿錯誤數字計算烏龍

2019-08-19 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



民進黨高雄市議員陳致中今指，向高市新聞局調市長行程資料，發現市長韓國瑜平均一天不到一個行程，批韓不認真。記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

民進黨高雄市議員陳致中今指，向高市新聞局調市長行程資料，發現市長韓國瑜平均一天不到一個行程，批韓不認真。高市新聞局表示，陳恐怕誤會大了，這是一個數學拿錯數字來算的烏龍，陳來文要求提供韓「視察參訪行程表」，不是「全部公開行程」。

陳致中今發文說，外界一直有質疑批評韓對市政不夠用心、不常看到人等聲音，他本於實事求是精神，上周行文市府調閱從韓就職以來所有的市政行程資料，統計至8月13日，不包括私人或選務行程。

陳致中說，爬梳韓從去年12月25日到今年8月13日執政232天以來，總共196筆公開市政行程，一位轄理277萬人口的直轄市長平均一天不到一個行程。他並據此指韓就職以來沒有認真過一天。

對此，高市新聞局表示，議員恐怕誤會大了，這是一個數學拿錯數字來算的烏龍。

新聞局說，議員來文要求新聞局提供韓市長「視察參訪行程表」不是市長「全部公開行程」，因此只挑選符合的行程供議員參考, 其他如會議或受邀參加活動、來賓拜會等皆並未列入。

新聞局說，但議員恐怕誤會成資料即是全部公開行程來計算，市長行程當然好幾倍於所提供資料。尤其市長除了公開給媒體的行程，市長另有許多不對外公開的內部會議及其他行程都未列入。敬請議員審慎了解行程內容，避免產生不必要的誤會。