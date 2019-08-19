拒絕一國兩制！立委參選人劉國隆發起公投

2019-08-19 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



表態參選台中市第五選區立委的前市議員劉國隆，今天舉行記者會，宣布要發起「拒絕一國兩制」、「內閣制憲政改革」公投案。劉國隆說，香港已證實一國兩制不可行，台灣應透過公投，讓拒絕一國兩制成為正式的公投案；他也認為台灣應修憲改為內閣制，才能確實接地氣。

劉國隆原本屬於台聯黨，後來回歸民進黨；明年立委選舉，劉國隆已表態參選第五選區立委，也有意角逐該選區立委的社運人士楊宗澧，近日也表態加入民進黨，爭取民進黨徵召。

劉國隆說，香港反送中條例掀起的風潮，已經證實中國國家主席習近平的一國兩制不可行，明年總統大選逼近，台灣要有明確的方向與立場，他發起「拒絕一國兩制」公投，訴諸於法律與文字，未來執政黨不管是誰？才不會違背民意。

劉國隆也發起「內閣制憲政改革」公投，他強調總統權力越大，越容易忘記民眾需求，過去像一例一修的修法，決策單位就是忘記基層的聲音，最近的經濟成長也不是投資環境改善，而是中美貿易戰的結果；我國憲政體制應改為內閣制，執政者才會接地氣。