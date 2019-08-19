民進黨用香港局勢求勝選 他提「香蕉芭樂」說法反制

2019-08-19 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉。圖／取自臉書 分享 facebook 蔡英文總統今天接見澳洲前國防部長潘恩時指出，台灣作為民主陣營的一份子，支持香港人追求民主自由，也擔心香港局勢惡化，會關心，但不會介入。文化大學新聞系主任胡幼偉在臉書表示，面對民進黨想利用香港局勢以求勝選，國民黨的確應該要有反制的論述，他並提出「香蕉是香蕉，芭樂是芭樂」的建議說法。

胡幼偉表示，關於香港問題，一來不是他的專業研究領域，二來網路中已流傳好幾篇深入分析的文章。所以，他不能多談香港問題的本質，但面對民進黨想利用香港局勢以求勝選。國民黨的確應該要有反制的論述。

他的建議是：

1. 不要長篇大論。大家沒耐心。

2. 不要講專業語言，一般人聽不懂。

3. 要講大家已經有認知基礎的話。

4. 所以，他建議國民黨這麼說：

「台灣不會成為第二個香港。因為，香港是中華人民共和國的特別行政區，台灣是中華民國管轄的地方。所以，台灣是台灣，香港是香港。香蕉是香蕉，芭樂是芭樂。除非中華民國消失了，台灣永遠不會變成第二個香港。所以，要讓台灣不變成第二個香港，就要堅定支持中華民國。韓國瑜是最支持中華民國的總統候選人，蔡英文經常不說自己是中華民國總統！」

這樣講，大家都聽得懂。也會自然得出結論，繼續選蔡英文做總統，台灣才會變成第二個香港。