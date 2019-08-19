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影／「一中同表」掀卡柱聲浪 謝龍介：選舉市場很殘忍

2019-08-19 13:46聯合報 記者潘姣琪 ╱即時報導

國民黨前主席洪秀柱日前將戶籍遷至台南，打算親征PK民進黨立委王定宇，但疑因「一中同表」的論述，與黨中央「九二共識，一中各表」基調不同，傳出地方開始醞釀「卡柱」，台南市黨部主委亦是台南市議員謝龍介，今天(19日)接受廣播專訪，提到地方的確相當憂心柱柱姐參選， 將衝擊立委選情與總統大選，且也給民進黨機會，操作統獨議題抹紅國民黨。謝龍介表示，「元帥要親征大家都士氣大振，但還是要做全盤考量」。此外，他也透露洪秀柱有打給他，表示她也不是一定非選不可，如果有別人可以承擔她樂見其成，但如果要她為黨奮戰，那她也已經準備好了。面對黨內「卡柱」的聲音，洪秀柱也發出聲明表示，目前最重要的就是團結，「越艱困選區越不能怯戰」，一切多餘的猜測只會使國民黨分裂。

此外，高雄市長韓國瑜積極在各縣市布局競選總部，本來邀請新北市長侯友宜擔任新北競總主委、盧秀燕任台中市競總主委，但侯友宜表示他目前一切以市政為主，拒絕這項邀約；盧秀燕則避談此事。不料兩方網友在侯友宜的臉書上掀起論戰，挺侯派讚賞說：「欣賞市長不助紂為虐」，但反對派則嗆侯友宜背骨，「是叛黨第三人」，認為侯選完市長過河拆橋，不留情份，昔日禿子、漢子、燕子合體光景不復存在。但謝龍介打圓場，認為侯友宜本來就不是虛華的人，把市政做好，輔選更有力。

國民黨台南市黨部主委謝龍介接受電台專訪時坦言，洪秀柱堅持「一中同表」的論述，讓地...
國民黨台南市黨部主委謝龍介接受電台專訪時坦言，洪秀柱堅持「一中同表」的論述，讓地方憂心會拖累選情。記者王彥鈞／攝影
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侯友宜謝龍介洪秀柱一中同表2020選舉2020選舉台南市立委
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