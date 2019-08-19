洪秀柱變成國民黨票房毒藥？謝龍介：沒有卡柱只有挺韓

2019-08-19 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱有意南下台南參選立委，但是卻傳出「卡柱」的陰謀論，國民黨台南市黨部主委謝龍介上午表示，絕對沒有卡柱只有挺韓，必須要在總統選票極大化的原則之下運作一切，而目前洪秀柱確實是叫好不叫座。

坊間傳出卡柱，主要是擔憂一旦洪秀柱選上立委，未來可能跟吳敦義爭搶黨主席大位，而由黨中央高層授意謝龍介進行卡柱行動。

對此，謝龍介表示，完全是子虛烏有的事情，絕對不會有中央的指示，做這些事情自己承受了很大的壓力，如果有高層指示最好，就不用由他來承担，但是真的沒有。

他表示，洪秀柱把戶籍遷到南部，有意參選，在第一時間藍軍基層確實都相當激動與振憤，但是在上週二洪秀柱接受訪問，再度提到主張的一中同表立場後，情勢就有所轉變，基層轉為擔憂，為了慎重起見，從前幾天開始就跑遍台南市37個區，向地區黨部人員了解基層的聲音，目前已經跑了18個區，確實地方上是有洪秀柱叫好不叫座的看法，民眾對於洪秀柱的言論相當憂心。

謝龍介表示，都還沒有提名怎麼會有卡柱，「沒有卡柱只有挺韓」， 一切都必須是在總統選票極大化的情況下運作，唯一的目標就是下架民進黨與蔡英文，不會有其他的動機。

謝龍介並表示，他跟洪秀柱關係非常好，兩個人溝通管道暢通，當初洪秀柱獲得黨提名參選總統時，台南的造勢也是他幫洪秀柱辦的，大家都是好朋友相信能夠相互的理解，找機會他會把基層的聲音轉達給洪秀柱知道。

洪秀柱目前來說是不是國民黨的票房毒藥？謝龍介表示不能這麼說，只是大家的信仰與理念不同，需要評估。