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直擊／阿翔暴瘦復出！整個人剩皮包骨

外界困住韓國瑜？王定宇：李佳芬點出三個事實

郭柯王會有時間壓力？郭辦：先由幕僚會 敲定細節

2019-08-19 12:38聯合報 記者林麗玉╱即時報導

「吳郭會」是否本周登場？郭辦表示，郭台銘本週行程幾乎都已排定，「看不出來有時間和吳主席會面的可能性。」對於傳出郭董私人飛機已飛香港，郭幕僚表示，由於事涉鴻海集團或其他家人等出國，這他無法確認，但確定郭董本周人在國內。

郭幕僚提到，吳郭會這周不可能，但是否下周就要看彼此的安排。至於郭柯王三人何時會面？則會先由幕僚會面或通電話安排細節，三人才會正式見面，但現在也都尚未確認。

對於吳敦義昨受訪表示，本周會與鴻海創辦人郭台銘正式會面，並透露韓國瑜也蠻關心這個問題，希望能增進團結，這是唯一目標。但「吳郭」何時會？郭辦今天上午再度表示，郭台銘人在國內，本週行程也幾乎已排定，包括香港問題、中美貿易戰後續影響分析、朝鮮半島因北韓試射新武器關係再度緊張等國際產經議題與對台之影響，都已經安排好相關之討論及拜會，看不出來有時間和吳主席會面的可能性。

郭幕僚表示，目前郭辦也還沒接到吳敦義的邀約。至於原訂周日郭柯王的桃園合體流會，郭柯王三人何時見？郭幕僚說，三人會面的細節很多，但不是難事，會先由幕僚會面或通電話安排細節，才會正式見面，對於柯是否有時間壓力？郭幕僚提到，大家在合作的基礎上，沒有誰給誰壓力，但柯市長比較急可以理解，但大家討論的方向，可以盡快就會盡快。

另外，對於傳出本周會先「郭王會」？並且地點選定廟裡見？郭辦則表示，並沒有這行程規劃，表示郭與王前院長是好朋友，電話就很暢通。

鴻海創辦人郭台銘。圖／本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘。圖／本報資料照片
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郭台銘吳敦義香港
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