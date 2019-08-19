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郭柯王結盟與否 柯幕僚擔心再拖恐破局

2019-08-19 12:37聯合報 記者林麗玉╱即時報導

2020大選，郭柯王鐵三角是否成局？親柯人士表示，最近郭王有來自國民黨的壓力，就讓各自的壓力緩個幾天，他認為，郭柯王終究還是會見面談合作。柯幕僚也認為事緩則圓，但這名幕僚也提到，儘管郭柯王目前方向一致，但再拖下去恐會破局，因時間的流動還是會改變情勢。

郭柯王是否確定結盟？周日原本三人的桃園合體僅剩柯文哲唱獨角戲，但三人合作郭王都回應未破局，郭辦也表示，近期三方幕僚會再約時間溝通安排，並表示三人已是好友，願意隨時一齊針對台灣的未來發展廣泛交換意見。對於郭柯王的合作與否，柯幕僚認為現階段的確是「事緩則圓」，因郭王與柯文哲面臨的狀況不一樣，但距離連署期限沒剩下多少時間，緩個幾天，終究還是要做決定，至少要有合作默契，不合作也要讓對方知道。

柯幕僚也提到，正因時間快到了，最近也開始有人再度問柯，「郭不選，你要不要選？」這都是柯文哲現在要去思考及運作的問題，因為郭王的決定，都會影響柯文哲的決定，時間已經不容許再拖，也因為時間不多，柯的速度才會這麼快，再不到兩週就是九月，要不要準備連署也就是這兩天該決定的事了。

另名親柯人士則表示，郭柯王都是要為台灣人民做事，不會因小事破局或不坐下來談。他認為，現在柯講太多、太快，的確會讓阻礙合作的機率提高，這名親柯人士說，郭台銘目前的壓力就是黨主席吳敦義要找他見面，但目前看，合作並沒有破局，畢竟柯文哲沒有壓力，但郭王有來自黨很大壓力，現在就讓各自的壓力緩個幾天，他認為，郭柯王終究會見面談合作。

鴻海創辦人郭台銘。圖／聯合報系資料照片
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台北市長柯文哲。圖／本報資料照片
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國民黨立委王金平。本報資料照片
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