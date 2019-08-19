藍委羅列37位酬庸對象 批蔡政府什麼都要就不要臉

2019-08-19 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨團上午舉行「蔡政府酬庸大爆炸 雞犬升天吃香喝辣」記者會，羅列37位酬庸名單。圖／國民黨團提供 分享 facebook 國民黨立院黨團上午舉行記者會，指蔡英文就任3年多來，搶位醜態變本加厲，政治凌駕專業，嚴重破壞國家文官制度，並羅列37位毫無專業卻在政府單位和國營事業擔任要職的敗選者和民意代表，批評蔡英文酬庸官位的目的只為了2020政權保衛，完全不顧及國家永續發展。

國民黨團總召曾銘宗表示，國民黨團清查蔡政府在經濟部、交通部、財政部、農委會等相關部會，所屬事業機構公司董事長及總經理派任情形，剔除具有專業、合適的名單，發現蔡政府酬庸大爆炸。用人只看顏色不看專業，毫無避諱也不在乎外界觀感。

曾銘宗表示，近日遭監察院糾正的外交部任用「口譯哥」趙怡翔，外派駐美政治組組長案，就是明顯的案例。曾銘宗批評，趙怡祥完全是政治任命，毫無外交相關經歷，按照文官制度的升遷，該職位至少需要20年外交資歷，這對一路苦幹實幹的公務員來說公平嗎？

曾銘宗指出，更誇張的人事任用還有扁政府最後一任前勞委會主委盧天麟，2008年盧替謝長廷、蘇貞昌輔選總統，因找人頭領乾薪從中抽傭遭判刑1年10個月、緩刑2年，結果在2019年1月國發會竟派任他擔任台翔航太公司的董事長兼總經理，同時兼任亞洲航空董事長總經理。一人擔任2個董事長、2個總經理。曾銘宗痛批盧天麟有航空領域的專業嗎？到底是領幾份薪水呢？蔡政府如此酬庸自己人的行徑，讓人看了都想吐。

曾銘宗強調，泛公股董總平均薪水在15萬元至25萬元之間，民進黨利用公權力把泛公股董總肥缺大肆酬庸自己人，不但違反公司治理，也有損經營效率提升，國民黨團質疑如此的酬庸，對得起辛辛苦苦的基層員工及廣大的投資大眾嗎？因此呼籲全國人民睜大眼睛，明年用選票下架民進黨。

國民黨立委賴士葆表示，民進黨最讓人詬病的「敗選聯盟」組成內閣，票輸最多的擔任行政院長、丟掉綠油油的高雄市擔任副院長，無法連任的則擔任交通部長，上樑不正下樑歪的結果，所屬各機關、國營事業用人也不會客氣，吃銅、吃鐵還吃「阿魯米」。