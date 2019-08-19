卡「柱」？謝龍介：一中同表是跳入民進黨的洞

2019-08-19 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱參選台南選區立委是否生變？台南市黨部主委謝龍介今天專訪時表示，洪重提「一中同表」，讓黨相當憂心，但並沒有「卡洪」，而是擔心不同效應。謝提到，2020大選，民進黨確定打主權、統獨之爭，若洪重提一中同表，等同是跳入民進黨的洞，落實了羅文嘉與對手王定宇的選戰策略，對國民黨攻防不利，恐影響韓國瑜選情。

對於是否「卡洪」？國民黨中央表示，肯定、感謝洪秀柱對黨的關心與投入，相關選務會由台南市黨部蒐集選情資料後，一定會找出最有機會勝選的人選，讓總統、立委候選人在選舉中展現一致團結信念，相互拉抬，贏得大選及立委席次過半。

洪秀柱辦公室則表示，洪的初衷是希望「越艱困選區、黨越不能怯戰」，對於兩岸論述，洪辦表示，洪任黨主席時，制定「和平政綱」就已清楚說明，黨主張的兩岸關係是立基於「中華民國憲法」基礎，這場選舉是「中華民國生存」之戰，不會、也不可能創造任何給對手分化的機會。

謝龍介表示，對於洪秀柱決定參選台南艱困選區，大家都很感動，但洪重提「一中同表」卻讓黨憂心，謝提到，韓國瑜提的是「九二共識是定海神針」，但當韓被問到「一中同表時，就會出現扞格，這對韓國瑜不公平，打選戰是要得分？還是要保護這個選舉？尤其重提「一中同表」，會讓民進黨「扣紅帽」、「變成一國兩制」。選戰得分可能只得個零點一分，不過扣分就是扣一分、兩分。