政院將訂資安禁購清單 學者看好：是國際趨勢

2019-08-19 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院近日將公布危害國家資通安全產品禁購清單，學者們紛紛表示，禁購清單當然有必要，因為網際空間（Cyberspace）的威脅，沒有地域性，有風險的資通訊產品應明文管理是國際趨勢，且禁止華為應毫無疑慮，但接下來公布的清單是否會借資安之名打擊大陸廠商，將是各界關注重點。

東吳大學法律研究所兼任助教授萬幼筠指出，行政院這個禁購清單當然有必要，針對關鍵基礎建設的安全部分，世界各國都有立法，尤其IoT（物聯網）設備，只要能夠聯網的部分，都已是加強管制的重點。

萬幼筠說，網際空間（Cyberspace）的威脅，没有地域性，駭客不止來自特定國家，任何對我國不友善的團體或組織，都可能利用資通訊元件的弱點入侵，各種有風險的資通訊產品本來就該明文管理，這是國際趨勢，只是我國目前僅針對終端產品管理，也就是禁止政府機關採購，但像是歐盟是要求商品得經過驗證、認證，美國則是針對隱私跟身分識別等系統有更詳盡的驗證檢查。

元智大學資訊管理系教授周韻采也贊成行政院的做法，過去曾是NCC籌備委員的她表示，馬政府時代雖然沒有向蔡政府訂出「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，但有透過一些技術性卡關，不讓中國大陸有資安疑慮的產品進到台灣，她肯定民進黨政府這次將資安疑慮的原則說的更明確，沒有模糊地帶也讓電信業者有原則可遵循。