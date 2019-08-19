避「逢中必反」罵名 公務資通產品禁購清單再等等
行政院日前公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，但禁購清單卻遲遲沒有出爐，據了解，原來是龔明鑫政委辦公室在討論過程時發現，不能只有名列禁止的品牌品項，而是應該將禁止的原因更明確整理出細節跟規格，避免衍伸爭議，或是逢中必反的批評。
行政院各部會早已禁用華為資通產品，而根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，各機關除因業務需求並在無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品，原先預計7月底採正面表列方式公布禁購清單，卻遲遲未出爐。
據了解，原先7月底8月初禁購清單的名單就已定案，傾向將華為、中興通訊、海康威視3家廠商，列入禁止採購。但龔明鑫政委辦公室在討論過程時發現，雖然討論過程包含產業生產過程、資安危害等等，卻少了為何禁止各品牌的原因，像是中興、海康威視等特定產品的理由，因此禁購清單正回到資安處研擬補充說明。
行政院發言人Kolas Yotaka則證實，禁購清單討論時間確實有點長，政院的立場是寧願謹慎一點也不要搶快，目前鎖定的幾個品牌被質疑有危害資安疑慮，未來將會細部寫明，究竟是因為那些安全技術、規格而遭到公務機關禁用。
Kolas表示，維護我國資通訊安全的禁購清單受到高度的外界關注，可以預期公布將面臨很多的質疑，為了避免衍伸爭議或是逢中必反的批評，因此會有更細膩的處理，請再給資安單位一些時間。
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