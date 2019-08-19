避「逢中必反」罵名 公務資通產品禁購清單再等等

2019-08-19 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



行政院日前公布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，但禁購清單卻遲遲沒有出爐，據了解，原來是龔明鑫政委辦公室在討論過程時發現，不能只有名列禁止的品牌品項，而是應該將禁止的原因更明確整理出細節跟規格，避免衍伸爭議，或是逢中必反的批評。

行政院各部會早已禁用華為資通產品，而根據「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，各機關除因業務需求並在無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品，原先預計7月底採正面表列方式公布禁購清單，卻遲遲未出爐。

據了解，原先7月底8月初禁購清單的名單就已定案，傾向將華為、中興通訊、海康威視3家廠商，列入禁止採購。但龔明鑫政委辦公室在討論過程時發現，雖然討論過程包含產業生產過程、資安危害等等，卻少了為何禁止各品牌的原因，像是中興、海康威視等特定產品的理由，因此禁購清單正回到資安處研擬補充說明。

行政院發言人Kolas Yotaka則證實，禁購清單討論時間確實有點長，政院的立場是寧願謹慎一點也不要搶快，目前鎖定的幾個品牌被質疑有危害資安疑慮，未來將會細部寫明，究竟是因為那些安全技術、規格而遭到公務機關禁用。