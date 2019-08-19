蔡易餘大學照有腰身無大肚 網友驚呼：真是你嗎？

2019-08-19 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣立委蔡易餘(左)臉書貼「那一年我大三，有腰身、無大肚」年輕照片，與父親前立委蔡啟芳(右)父子合影。圖／擷取蔡易餘臉書 分享 facebook 基隆市長林右昌年輕照片被貼臉書粉專，網友驚呼根本韓國歐巴，但比對現在照片發福，引發討論，網路流行一股放上自己現在和年輕對比的照片； 嘉義縣立委蔡易餘臉書貼「那一年我大三，有腰身、無大肚」年輕照片，讓網友驚呼「真是你嗎?怎麼會變那麼胖？」。

蔡易餘說「我要來說一個很久很久以前的故事，那一年我大三，有腰身、無大肚，最近大家都在流行以前的照片，這張是鄉親傳給我的，不曉得是誰拍的，尋找拍攝者中」。

蔡易餘是立法院「三重砲」之一，重指的是「體重很重」，其實他高中大學時期瘦瘦高高的，身材比例很好，沒想到退伍後一路胖到90幾公斤，總統蔡英文鼓勵他減肥交女朋友，當時一度瘦幾公斤，最後還是胖

回來，蔡易餘說順其自然，但助理都提醒他別再胖了，不然沒衣服穿了。

豬年拚選舉連任，蔡易餘展現創意，過年期間在選區重要路口，豎立「妙餘如豬、為民喉舌」賀歲對聯看板，選民笑說他怎麼會自嘲豬，蔡易餘說每次選舉都會被笑胖，不如自己先打預防針，讓大家過年開心笑笑就好。