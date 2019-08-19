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檢警調廉座談會定調 蘇貞昌：總統大選防假訊息介入

2019-08-19 11:12聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

總統及立委大選即將在明年舉行，檢警調廉等單位主管，今天上午齊聚警政署舉行查察賄選座談會，行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、中選會主委李進勇、法務部長蔡清祥等人到場致詞，所有人都提到除了要防範原本的賄選、暴力干擾外，如何防制外來勢力及假訊息介入大選，將會是這次查察賄選的重要工作。

蘇貞昌說，今天基於職責所在，各相關單位為了辦好公平乾淨選舉聚集一起，過去辦過很多選舉，有好的地方要留下來，不好的地方要檢討；如今選舉態樣及科技進步，導致選舉和過去不同，尤其假訊息的防範更是重要。

蘇貞昌勉勵，會全心全意拜託各相關單位辦好選務工作，他宣示整個政府都要彼此配合，信賞必罰，快賞快罰，過去他一直以此態度帶領執政團隊，現在也要以此態度，辦出公正乾淨的選舉。

徐國勇除了再次強調防範假訊息外，也表示移民署也有警察權與偵查權，因此希望移民署也能加入查察賄選行列，同時感謝警察辛苦，因為警察除了防賄選，還要負責防範暴力犯罪及治安維護。

李進勇則表示，經過去年九合一大選的震撼，今年在立法院努力下，公投與大選脫勾，以避免投票過程再次出現亂象，同時在經過選務檢討後，為應對選務過程中發生緊急事件，中選會將成立中央選務指揮及應變機制，比照天然災害的應變機制成立。

蔡清祥則說，由於今年通過偵查不公開作業辦法，因此在新聞發布及偵查不公開之間，將藉由這次查察賄選訂出新聞公布標準，避免影響選情或遭致偵查不公開疑慮，同時他鼓勵各機關積極提出當選無效之訴，必將能震撼嚇阻賄選當選人。

總統及立委大選即將在明年舉行，檢警調廉等單位主管，今天上午齊聚警政署舉行查察賄選...
總統及立委大選即將在明年舉行，檢警調廉等單位主管，今天上午齊聚警政署舉行查察賄選座談會，行政院長蘇貞昌致詞，除了要防範原本的賄選、暴力干擾外，如何防制外來勢力及假訊息介入大選，將會是這次查察賄選的重要工作。圖/記者廖炳棋攝影
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