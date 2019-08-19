連日豪雨農作物遭殃 韓國瑜勘災直說「好難過」

2019-08-19 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



南部連日豪雨，高雄木瓜受損嚴重，市長韓國瑜今天由農業局長吳芳銘陪同前往旗山、茂林區的木瓜元勘災。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 高屏地區連續降雨超過一周，瓜果類受損嚴重，市長韓國瑜今天上午到旗山、杉林區的木瓜園勘災，木瓜農林棋錦說，種五分地損失一半，木瓜採收時是完好的，受水傷的木瓜放4天後開始發霉，根本不能賣，損失慘重。韓聽到農民的心聲，直說「看了心情很難過」，允諾會爭取相關補助，協助農民挺過難關。

豪雨成災，藍綠勘災也暗自「角力」，高雄市長韓國瑜今早接連前往旗山、杉林兩地勘查木瓜受損災情，同時間，綠營大旗美區立委邱議瑩透過臉書宣布，農委會已將木瓜列入現金救助項目，明日起至8月29日各地公所受理農民申請。

農委會今公告高雄市木瓜為農業天然災害現金救助及低利貸款的地區與品項，木瓜每公頃救助金額為7萬5000元；受災農民可自8月20日起至8月29日止，至公所申請現金救助及低利貸款。

高雄市府農業局統計，豪雨農損初估金額401萬元，包含茂林、梓官、旗山、甲仙、六龜、美濃、旗山、杉林等7區回報災情，主要受損作物為木瓜，面積94.5公頃、總金額 254.9萬元，整體受損程度5%；次為香蕉：損失金額61.6萬元，被害面積共15.2公頃，整體損害程度15%，換算無收穫面積2.29公頃。