不介入反送中 蔡英文：要用智慧誠意化解衝突

2019-08-19 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統。本報資料照片 分享 facebook 香港反送中運動始終未平息，蔡英文總統今指出，台灣作為民主陣營的一份子，支持香港人追求民主自由，可也擔心香港局勢惡化，因此會關心但不會介入，「我也要呼籲北京跟香港當局，要用智慧和誠意化解衝突，不要將情勢惡化的責任推給並不存在的外力介入，也不要拒絕跟人民對話，不要做出錯誤判斷，造成歷史遺憾。」

蔡總統今接見「澳大利亞前國防部長潘恩」，感謝潘恩五月剛卸下國防部長職務，就受邀來台到凱達格蘭論壇專題演講對於亞太安全議題的意見。

蔡總統說，這三年多來台灣跟澳洲的經貿關係不斷穩定成長，我方現在是澳洲第7大出口市場，也是第14大貿易夥伴，們不僅關係有好緊密，也有共同目標，就是維護區域和平穩定跟繁榮，而兩岸關係攸關印太地區穩定發展，向來是全球焦點，近來香港反送中運動也引起世界關切。

反送中運動仍在持續，蔡總統表示，台灣作為民主陣營的一份子，支持香港人追求民主自由，同時也擔心香港局勢惡化，因此會關心但不會介入，「我也要呼籲北京跟香港當局，要用智慧和誠意化解衝突，不要將情勢惡化的責任推給並不存在的外力介入，也不要拒絕跟人民對話，不要做出錯誤判斷，造成歷史遺憾。」

蔡總統表示，台灣堅信民主自由的價值，也希望跟澳洲持續加深夥伴關係，推進雙邊對話合作，促進區域安全及發展，像是新南向政策跟澳洲的印太戰略等理念相融也可以相輔相成。

蔡總統說，台灣跟太平洋邦交國加強在各領域的合作交流，希望未來跟澳洲有更多的交流機會，共同促進太平洋國家的穩定與繁榮，台灣不只是台灣海峽的台灣，更是太平洋上的台灣，謝謝澳洲政府支持台灣的國際參與，希望雙方攜手合作，為印太地區做出更多貢獻。