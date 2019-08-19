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重提一中同表 謝龍介認為恐影響洪秀柱選立委

2019-08-19 09:39聯合報 記者林麗玉╱即時報導

傳出國民黨台南市黨部主委謝龍介奉黨之命，發動連署阻擋洪秀柱參選台南選區立委。謝龍介今天接受資深媒體人黃暐瀚廣播專訪，謝表示，洪再提「一中同表」，讓黨相當憂心，但謝說不是「卡洪」，而是不同效應。謝表示， 2020大選，民進黨秘書長羅文嘉確定打主權、統獨之爭，若洪提一中同表，等同是跳羅的洞，落實了羅文嘉與對手王定宇的選戰策略，攻防絕對不利，也可能影響韓國瑜的選情。

謝表示，上周洪決定參選台南艱困選區，大家都很感動，不過洪卻在專訪時再提「一中同表」，讓黨相當憂心，謝表示，「九二共識」是有鋪陳過一段時間，所以民進黨提「沒有九二共識」，不過「一中同表」，民進黨不會去回應，並且會去「扣紅帽」，「很容易變成一國兩制。」甚至若將議題融入到大選架構，韓國瑜提的是九二共識定海神針，但當被問到一中同表，就會出現扞格，這對韓國瑜也相當不公平，謝說，打選戰是要得分？還是要保護這個選舉？得分可能得個零點一分，不過扣分一扣就是一分、兩分。

謝提到，當初黨內的換柱風波，他是挺洪挺到出汁，他也拿2015年9月11日換柱前，洪當總統候選人的唯一一場大型造勢照片，表示這就是他幫洪辦的，四年前，他也是反對換柱，唯三沒有簽換柱的其中一人，但謝表示，這也是為什麼現在再提「一中同表」，讓他感受良多，因為四年前，他就在地方解釋過「一中同表」，講了半個小時，老人家都說「聽不下去」。

謝說，當初洪表態簽戶口到台南，台南其他五位選區候選人都很開心，認為士氣起來了，他當時則是抱著驚恐、歡欣、樂觀其成的心情，不過最大變化就是洪接受專訪時再提「一中同表」，基層支持者開始說「提一中同表」這要怎麼選？焦慮開始發酵，謝表示，他憂心「一中同表」的藥效會很強。

謝表示，目前台南其他五選區候選人，其中有三選區很有贏面，但現在洪提「一中同表」，這三選區可能會因一中同表的兩岸論述，可能就選不贏了，甚至總統大選，謝認為，若洪通過徵召，可能有人要先溝通要洪這議題不要再講，但以大家對柱姐的了解，要不講難度很高，讓他也相當憂心，謝表示，現階段他也不會要韓國瑜表態，這等同是丟給韓一個難題。

國民黨前任黨主席洪秀柱。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
國民黨前任黨主席洪秀柱。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
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國民黨台南市黨部主委謝龍介(右)今天接受資深媒體人黃暐瀚(左)廣播專訪。圖／翻攝...
國民黨台南市黨部主委謝龍介(右)今天接受資深媒體人黃暐瀚(左)廣播專訪。圖／翻攝自《POP撞新聞》直播影片
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國民黨總統參選人韓國瑜（中）。 記者陳正興／攝影
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