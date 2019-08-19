從100分落到不及格 館長嘆：我真的看不懂柯文哲

2019-08-19 09:29 聯合新聞網 綜合報導



台北市長柯文哲組台灣民眾黨，但動向讓粉絲摸不清。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統大選將至，台北市長柯文哲的動向讓人摸不著頭緒，向來柯粉的館長陳之漢也在直播中直言「我對柯文哲現在的行為，我個人覺得滿失望的」，館長認為柯文哲不能永遠逃避統獨議題，身為台北市長或台灣民眾黨黨主席的身分，柯文哲只能選一邊站，不要讓大家都看不懂柯文哲的所作所為。

「本來他在我心目中是100分，但現在已經不到60分了」，陳之漢在直播中表示，首先他對柯文哲與旺旺集團總裁蔡衍明吃飯一事感到無奈，他認為沒辦法諒解柯文哲的行為「今天一個人那麼多人支持，根本不用去親中親共，我們這些人支持你，你給我們大大的呼了一巴掌」。

在過去三個月以來，柯文哲模稜兩可的立場，更讓陳之漢直批「你現在到底站哪邊？不要讓大家都看不懂你的所作所為」。對於台灣民眾黨的看法，陳之漢表示「人家都說你的黨是垃圾回收中心，我聽了就很難過」，他相信柯粉心情都對於柯文哲招人入黨、要選不選的態度及蔡衍明飯局等動作，感到力不從心。

最後，陳之漢喊話柯文哲「阿北你是有智慧的人，可不可以開示你到底在幹什麼，我沒有要黑柯P，前四年你在摸索，後四年到了選總統的格局，你是不是應該講話了，你（立場）都要斬釘截鐵」，他盼柯文哲能對事件表態，不要再讓粉絲們失望。

而網友也參與了館長的討論，有人認為「想當領導人立場不能模糊」、「認同阿館所說我支持阿北，但目前對阿北也是問號」、「反正對政治人物就是要聽其言，觀其行，盲目死挺只會害到自己」，也有人表示「大家早就看清柯P了，是館長一直欺騙自己去相信他」、「侯友宜比柯文哲要正派跟男人氣魄多了！要選就選，不選就不選」。