蔡英文要台中人向林佳龍道歉？ 市府青年代表：請收回

2019-08-18 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



針對總統蔡英文昨在台中市演講，提到「你們應該對某個人(前市長林佳龍)道歉」她強調，市民的選擇自己要負責任。第1-3屆台中市政府青年審議委員會青年代表劉昱佑，在臉書貼文質問「我們台中人是要跟誰道歉？」政治人物接受選舉檢驗是常態，他請總統收回這句話。

蔡英文在演講指出「台中的驕傲是綠川、台中花博，但現在這些驕傲都有點模糊」，以前林佳龍的政見「大台中一二三」，大家都琅琅上口，但是現在還有人在做嗎？

蔡英文對在場的台中人說，「你們應該對某個人道歉」「明年總統選舉不要選錯人。」「下次市長選舉也不要選錯人！」

曾任國民黨青年團總團長丶市府青年代表的劉昱佑說，感謝蔡英文總統昨天來台中開講，關心台中在地發展。然而有幾句話從報導上看到，不知是否聽錯了？這句是：「你們（台中人）應該向某個人（林佳龍）道歉，市民的選擇需自己負責任。」

他說，當然每個人都需要對自己的選項負責。但在民主制度下，誰又需要為自己的認同感到抱歉？政治人物因為執政不力，在選舉中接受挑戰和檢視，敗選就黯然下台、負起政治責任，早已成為台灣的政治常態。如果盧市長任內表現不佳，四年後也一樣，沒有誰是例外。