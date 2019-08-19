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審計部：前瞻計畫首期預算 實現率僅6成

2019-08-19 01:05聯合報 記者陳熙文／台北報導

審計部指出，前瞻計畫第一期補助地方政府預算實現率不佳。圖為列入前瞻計畫的新竹火車...
審計部指出，前瞻計畫第一期補助地方政府預算實現率不佳。圖為列入前瞻計畫的新竹火車站。 記者陳正興／攝影
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審計部日前完成「中央政府前瞻基礎建設計畫第一期特別決算審核報告」，內容檢討前瞻計畫預算實現率僅六成，而其中補助地方政府計畫經費預算實現率亦不佳，僅有五成多，又以桃園市實現率最低。

審計部報告指出，前瞻基礎建設計畫第一期計畫自一○六年九月至一○七年十二月，第一期特別預算為一○七○億餘元，分由總統府及各部會等十四個主管機關執行，共計辦理七十六項業務計畫，一○五項工作計畫，目前預算實現率為七百億六千餘萬，占預算數六成五。

報告指出，預算實現率以衛福部最低，還不到百分之廿三，其次為客委會、環保署，都不到三成。

據統計，一○五項工作計畫中，有超過四成項目的實現率未超過百分之八十，其中交通部主管的「中南部觀光鐵路」實現率掛零；由衛福部所管的「公共服務據點整備」等七項工作計畫，實現率未達一成。報告分析，預算執行進度遲緩，主要原因包括先期規畫及採購作業延遲、計畫工程執行未如預期，及部分計畫辦理變更或停止執行等。

另外，前瞻第一期預算中有五百六十三億餘元為主管機關編列補助地方政府計畫經費，實現率僅百分之五十三。其中實現率由衛福部蟬聯最低，僅百分之十一，其次為農委會的百分之十六，以及環保署的百分之十七。

在建設項目部分，實現率以「水環境建設」最低，僅百分之卅，其次為「人才培育促進就業建設」，實現率為百分之四十七，倒數第三是「城鄉建設」，實現率為百分之五十二。

據統計，前瞻補助地方政府經費，實現率最低的縣市為桃園市，僅百分卅四，其次為金門縣、新竹市。而六都平均實現率不超過六成，除了桃園市吊車尾，其次為高雄市、台南市，實現率分別為百分之四十、五十三。

前瞻基礎建設衛福部環保署農委會金門
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