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算法不同 政院：前瞻一期執行率逾9成

2019-08-19 01:10聯合報 本報記者／連線報導

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審計部檢討前瞻計畫第一期地方政府實現率，被點名效率不彰的縣市及行政院都有「異」見，行政院發言人Kolas Yotaka也表示，前瞻基礎建設第一期分配預算執行率超過九成，只是算法與審計部不同，審計部將前瞻計畫工程要完成、驗收後的尾款等，也算入執行率，無法真實反映實況。

被列為實現率最低的桃園市，該市新聞處長詹賀舜指出，依照桃園審計處的審核報告，一○七年度決算中，桃園市在前瞻計畫的執行率是全國第三名。詹賀舜說，桃園市府提的前瞻計畫多為跨年度計畫，很多都是在一○七年底完成核定，主要預算支出在一○八年、一○九年以後。基本上，市府團隊是按照時程表，並無落後。

金門縣實現率全國第二低，金門建設處表示，前瞻預算包括公園、體育場改善兩個工程標案，分別在去年十二月及今年一月決標，不過去年底縣府團隊全部換新，鄉鎮里長與民代也換新，新民代有新的建議，導致工程延宕至今。

新竹市對執行率第三低也有話說，竹市府表示，新竹市囿於在地公共工程市場能量不足，部分工程採購未能第一次發包即完成採購，導致招標與採購時程較長。

而在部會實現率吊車尾的衛福部說，長照據點案數多但金額不大，行政流程長，以「結案」來看較不公允，如第一期結案金額僅兩成，但發包案件達九成五。

國發會主委陳美伶指出，前瞻計畫實施起，國發會便動態追蹤進度，監督的方式是透過「累計執行率」與「總計畫經費達成率」檢視，換言之，「經費撥下去那一刻」就列入執行率與達成率，與審計部的實現率扣除「應付未付款項」不同，不過目前所有工程都確實在進度中。

前瞻基礎建設行政院新竹金門衛福部陳美伶
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