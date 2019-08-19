不能選得比宋楚瑜差…扁：拚「一邊一國」成立黨團

2019-08-19 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



獨派人士組成的「一邊一國行動黨」昨成立，前總統陳水扁錄影祝賀指出，他有信心「一邊一國」能在明年立委選舉跨越百分之五門檻，並在立院成立黨團，他也舉宋楚瑜帶領親民黨為例，希望大家不要讓他漏氣，若選得比宋楚瑜差，「這樣頭還抬得起來嗎？」

一邊一國行動黨昨舉行創黨大會，由國防部前部長蔡明憲主持，並選出「中央工作小組」召集人，由北藝大前校長楊其文擔任，任期兩年，不再另設黨主席，創黨宗旨為「促使台灣成為主權獨立的現代化國家，並申請加入聯合國成為會員國」。

一邊一國行動黨昨成立大會，前總統陳水扁錄製影片鼓勵大家。記者葉信菉／攝影 分享 facebook 獨派大老彭明敏、前副總統呂秀蓮、總統府前資政吳澧培、行政院前院長游錫堃、台灣民意基金會董事長游盈隆等人都是座上賓，民進黨主席卓榮泰雖未出席，但也送上花籃致意。

核心成員陳昭姿宣讀成立宣言指出，「我們震驚於民進黨二○○八至今的黨規修訂，建黨時的初衷與理念已經被棄，民主機制蕩然，一人凌駕於一黨之上，眾聲喧嘩的民主進步已矮化成一言堂，黨官僚儼然成為黨員的主人。」強調一邊一國行動黨要建立政黨的新典範，去階級化、去官僚化，黨組織是服務全黨、全民的僕人。

一邊一國行動黨精神領袖陳水扁也以祝賀影片表示，絕對有信心，「一定會在明年立委選舉跨越五趴門檻」，在立法院成立黨團，大家要一起拚，他明年一定要參加黨團成立大會。

中監駁回陳水扁申請出席，扁形容自己「被綁手綁腳又封口」，並指很多人替他煩惱，他是不是會被人家笑死，從法律系變「見笑系」。他強調，宋楚瑜選不到總統，也有本事讓親民黨有黨團，阿扁不能選總統來「母雞帶小雞」，但希望大家當阿扁的腳、當阿扁的嘴，不能讓阿扁漏氣。