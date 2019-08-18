扁留言懷念陳定南 柯志恩：最高調保外就醫還有臉去？

2019-08-18 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



獨派政黨今成立「一邊一國行動黨」，台中監獄不准前總統陳水扁出席成立大會，扁下午造訪宜蘭陳定南紀念館，並舉辦新書簽名會。國民黨立委柯志恩今在臉書表示，看到陳水扁和陳定南的銅像合影，並在留言簿寫下「敬愛的陳定南現代包青天，精神永遠不死」，實在倍感荒謬與諷刺。

柯志恩指出，前法務部長陳定南清廉簡樸、勤政愛民，他訂出台灣認定賄選的最嚴標準，他更痛恨貪汙、特權，故能贏得「陳青天」的讚譽。陳定南在很多國人心中有崇高的評價，被視為台灣政壇中「清廉勤政」的代表人物，他不僅對從政者和公務員的清廉要求嚴格，對執法的態度有時更強硬到不留情面，例如對欠稅管收的黃任中，拒絕其保外就醫，最終到病情惡化而病逝。

柯志恩說，相較陳水扁保外就醫後，為所欲為、目無法紀，一再挑戰法務部和台中監獄依的底線，出獄後全台趴趴走，從訪友、募款餐會、簽書會到兒子造勢大會，把中監所謂的「三不、五不」視為無物，還忝不知恥聲稱其經過司法定讞的貪汙案是「政治迫害」、「司法不公」，要脅總統應給予特赦。如今更以政黨的精神領袖自居，想讓更多「阿扁們」進入國會，以遂其擴張政治勢力之目的。「一個保外就醫的受刑人，竟能如此得寸進尺、猖狂無比。」

柯志恩表示，倘若陳定南在世，可以容忍一個涉及多案洗錢的貪汙犯嗎？可以接受一個多次挑戰法律尊嚴的無恥政客嗎？若陳定南還是法務部長，他會允許保外就醫的陳水扁如此挑釁司法的尊嚴？甚至如前法務部長邱太三那樣被陳致中嗆聲到下台？陳青天堅持的是清廉、是操守，而陳水扁在該紀念館簽書名為《堅持》，難道不會玷汙了「堅持」所代表的意義？

柯志恩批評，陳定南的銅像紀念一位從政者對清廉的「堅持」，但和銅像合影的陳水扁則是史上最無恥、最高調的保外就醫者，更是經過國際防制洗錢機構認證的貪汙罪犯。同樣都是法律人，但二者的人格品德卻有如天高地下、雲泥之別。常人無法理解，為何陳水扁還有臉去參觀陳定南紀念館？如果他真悟透「陳定南精神」象徵為何，實應帶著懺悔的心情，爬著進去憑弔逝者吧！