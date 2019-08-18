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蔡總統教英文 香蕉跟芭蕉不一樣

2019-08-18 20:01聯合報 記者丘采薇╱即時報導

蔡英文總統與民眾溝通又有創新方式，她今晚在自己的YouTube頻道教大家說英文，正式宣告「英文英文」開張。

蔡總統今天教的英文單字都與外交有關，首先先教大家香蕉的英文怎麼說，除了一般常見的「banana」之外，芭蕉或食用蕉則是「plantain」。

蔡總統說， 我國邦交國聖露西亞本來是香蕉類的出口國，但當地香蕉有葉斑病，出口受到很大打擊，我國農技團去幫忙解決這個問題，所以這次去出訪也看到當地香蕉恢復生產了，而且持續擴大出口，香蕉種出來很好看也很好吃。

隨後蔡總統也教了幾個與農作物有關的單字，包括「agriculture（農業）」、「export（出口）」、「cash crop（經濟作物）」及「fruit tea（水果茶）」。

另外她出訪時到邦交國進行國事訪問，英文是「state visit」，護照則是「passport」，而到邦交國使用的外交護照則是「diplomatic passport」。

蔡總統說，說到台灣的驕傲，就想到民主（democracy），因為這是幾十年來很多台灣人共同去累積的成就，尤其在亞洲地區有這樣的民主非常難能可貴，她也要用兩個單字形容台灣，分別是friendly和resilient，意思是友善的及堅韌的。

蔡總統推薦大家有機會可以到加勒比海去旅行，也歡迎所有人到台灣旅行，團體跟自由行都歡迎，自由行用英文有三種說法，分別是individual travel、self-guided travel及self-help travel。

此外，蔡總統說，許多人會把WHA、WHO和WTO搞混，她解釋，WHO是World Health Organization（世界衛生組織）；WHA是World Health Assembly（世界衛生大會）；而WTO則是World Trade Organization（世界貿易組織）。

香蕉護照自由行
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