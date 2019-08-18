影╱「吳韓會」拍到了！韓國瑜改在中央黨部與吳深談

2019-08-18 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



「吳韓會」今晚在國民黨中央黨部祕密進行。原訂在北市大安區餐廳會面的兩人，國民黨主席吳敦義隨扈守在餐廳看到大批媒體後，高雄市長韓國瑜中途挑下私家車改搭計程車，直達國民黨中央在3樓主席室與吳敦義會談。

韓國瑜與吳敦義原訂14日晚間在台北餐廳見面會談，但消息曝光後當晚緊急取消。不過，就在郭柯王會面破局的今天，兩人在昨天臨時決定今晚在台北會面。