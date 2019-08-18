影／一邊一國行動黨成立 扁喊話：拚3席立委組黨團

2019-08-18 19:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林雍琁 ╱即時報導



「一邊一國行動黨」今天 (18日) 下午舉行成立大會，精神領袖前總統陳水扁原本要出席，但昨日台中監獄駁回扁的出席申請，因此他改以錄影方式發表談話，大會上獨派大老彭明敏、前副總統呂秀蓮、行政院前院長游錫堃及總統府前資政吳澧培都應邀出席。

陳水扁表示，台灣的國家路在立法院「被消音」，因此未來他將扮演園丁的角色，為一邊一國行動黨澆水，阿扁喊話要拚至少三席不分區立委席次，雖然此次中監不放行，但未來他將參加一邊一國行動黨的立院黨團成立大會。陳水扁也提到有人告訴他，親民黨主席宋楚瑜參選總統雖落敗，但親民黨最起碼在立法院還有黨團運作，而陳水扁作為當過兩屆總統的人，如果選得比親民黨還差，還能抬得起頭嗎？阿扁表示，他認同這樣的說法，因此雖然自己不能再選總統當母雞，但希望大家都當他的手腳，絕對不能漏氣，還問「大家願意看到阿扁丟臉嗎」？連連向支持者拜託。