影／不去一邊一國行動黨成立大會 阿扁宜蘭趴趴走簽書

2019-08-18 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



一邊一國行動黨今天在台大會館舉行成立大會，前總統陳水扁未獲准參加，而是到宜蘭三星鄉及五結鄉拜訪，並在陳定南紀念館舉辦新書「堅持」簽名會，鄉親獻上熱情，爭相拍照留影，阿扁雖沒有公開講話，但顯得很開心。

對於陳水扁未獲准參加一邊一國行動黨成立大會，簽書會主持人黃瑞疆表示，是主辦單位邀請阿扁出席成立大會，但阿扁本人與陳致中都反對去，今天原本就排定到宜蘭。據了解，上午將近11點去了三星鄉眠腦民宿、下午到陳定南紀念園區，接著拜訪前議長陳文昌，下午到4點多到五結鄉金土地公廟。

陳水扁擔任總統任內，陳定南當了5年法務部長，素有「陳青天」美譽。陳定南2006年病逝後，成立紀念館已有8年，陳水扁首度造訪，由陳定南教育基金會董事長林光義陪同參觀陳定南生前寫的家書、穿過的鞋與騎過的腳踏車等物品，邊聽解說，阿扁還在館區留言本寫下「敬愛的陳定南現代包青天，精神永遠不死，感恩5年立委情誼及5年法務部長的卓越貢獻」。

林光義說，陳總統是第一位帶領台灣人取得當家做主的領袖，書名「堅持」是堅持主權獨立的國家、堅持中國與台灣一邊一國、民主自由價值與公理正義，讓人非常感動；卻在總統卸任後遭司法迫害，受苦受難，面對當前政治局勢，呼籲要確保本土政權延續。