誓言讓「一邊一國」有黨團 陳水扁：不能選得比宋楚瑜差

2019-08-18 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前總統陳水扁。圖／翻攝陳水扁臉書 分享 facebook 以前總統陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」今天成立，陳水扁雖然被中監駁回參加申請，但仍以錄影致詞祝賀。陳水扁在影片中指出，他有信心「一邊一國行動黨」能在明年立委選舉跨越百分之五的門檻，他也舉宋楚瑜帶領親民黨為例，希望大家不要讓他漏氣，否則他會從法律系變「見笑系（台語，只丟臉到不行）」。

陳水扁說，今天雖然沒有辦法親自參加成立大會，但絕對有信心，「我們一定會在明年立委選舉跨越五趴門檻。」他說，要在立法院成立黨團要有三席，大家要一起拚，他明年一定要參加黨團成立大會。

陳水扁說，一邊一國台灣國家路，已經在立法院被消音，他很不捨，也不甘願，所以他願意跟大家一起打拚，他會當一個園丁、工友，幫忙澆水，他不是產婆，連拿剪刀剪臍帶都沒辦法貢獻，但他絕對會從現在到明年立委投票都幫忙澆水，不會讓這朵花乾死，他會認真拚命。

陳水扁說，很多人替他煩惱，他是不是會被人家笑死，從法律系變「見笑系」，煩惱一邊一國拿不到席次，很漏氣。他強調，宋楚瑜總統選不到，也有本事讓親民黨有黨團，「阿扁當過兩任總統，如果選得比宋楚瑜差，這樣頭還抬得起來嗎？」

他也說，陳水扁不能選總統來「母雞帶小雞」，但希望大家當阿扁的腳、當阿扁的嘴，不能讓阿扁漏氣，好不好？不要讓人「見笑系」，他也問，大家捨得讓阿扁「見笑系」嗎？