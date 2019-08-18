洪秀柱南下參選立委 國民黨却掀起「卡柱」暗潮

2019-08-18 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國民黨前任黨主席洪秀柱。 聯合報系資料照片／記者曾原信攝影 分享 facebook 國民黨前任黨主席洪秀柱有意南下台南參選立委，讓藍軍基層士氣大振，但是目前卻傳出「卡柱」，據悉台南多名立委參選人已經簽名連署，希望洪秀柱不要南下參選。

台南市立委6個選區當中，目前國民黨已經提名5人，包括一選區的蔡育輝、二選區的李武龍、三選區的童小芸、四選區的林燕祝及五區的蔡淑惠，5個人今天對於連署一事都低調不願表示意見。

但蔡育輝今天表示，洪秀柱要南下參選大家都很歡迎，但是洪最近卻又公開的提出一中同表等統一的論述，實在是讓大家心驚驚，「 洪主席難道不知道現在什麼才是對國民黨最重要、最好的嗎？」，呼籲洪秀柱發言實在應該要謹慎。

台南市立委連續多屆都是由民進黨全拿，被國民黨認為是超級艱困選區，但近期在韓國瑜的帶動下，藍軍士氣大振目前6個選區已經有5個選區都有人願意出來參選，獨獨第六個選區現任立委、民進黨的王定宇是本屆的全國第一高票，國民黨找不到人參選， 洪秀柱最近將戶口遷到選區之內，並表態有意為國民黨爭戰，讓基層士氣大振 ，認為大老南下可以帶動選情。

但本報之前就曾經報導，雖然基層一片看好，但是立委參選人私下卻有不同看法，認為洪秀柱偏統的立場，可能對台南偏綠的基本盤並非利多。

而今天則再度傳出國民黨台南市黨部主委謝龍介，昨天晚上分頭找5位立委參選人，並要求參選人填相關的問卷，了解參選人對洪秀柱南下台南參選的看法， 相關人員有意「卡柱」

而謝龍介則表示昨天晚上確實有去找5位參選人，但主要是對目前的政局交換意見，並非反對洪秀柱參選或者是有填問卷的情況。

但側面了解，謝龍介昨天晚上非常倉促的去找五位候選人，也確實談到了「卡柱」的事情，包括蔡育輝、林燕祝及蔡淑惠等，都對洪秀柱的參選相當憂心。

而謝的動作則與黨高層的看法有關，不過因為事涉敏感，相關人員都不願意對媒體公開說明。

洪秀柱之前曾經被提名為總統 參選人，但因為一中同表的言論選前遭到換柱，在政壇引發軒然巨波，如今她有意南下參選立委，卻又遭到「卡柱」，掀起國民黨黨內茶壺裡的風暴。