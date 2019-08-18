「一邊一國行動黨」成立 批民進黨一人凌駕於一黨之上

2019-08-18 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



獨派人士組成的「一邊一國行動黨」今天舉行成立大會，工作小組召集人陳昭姿稍早宣讀成立宣言。內容提到，台灣不能再繼續被一中憲法凌虐而委屈求全；九七年的雙首長制已經證實破壞了民主的權力制衡，不容坐視不管。內容也批評民進黨建黨時的初衷與理念已經被棄，如今「一人」凌駕於「一黨」之上，眾聲喧譁的民主進步已矮化成「一言堂」，黨官僚儼然成為黨員的主人。

內容提到，「我們是一群打死不退的台派，我們有共同的責任感、使命感與歷史感。我們矢志建構台灣成為正常且獨立的國家，終能傲然屹立於世界各國之林。我們帶著百折不回的綠色理念，匯聚過去到今天所有為台灣打拚的能量與成就，在必要出手的此刻、在危殆威脅下的此刻、在非如此做不可的此刻，我們願意挺身而出，糾合大家作夥，成立新而有力量的一邊一國行動黨。」

內容也指出，「我們有夢想、有希望，而且我們有自信、有能力，可以重新凝聚逐漸散去的台灣集體意志，找回並完成一貫的理念。我們要重新激發台灣人掙脫各種桎梏——尤其捆綁住自我認同到今天還幽靈似的時隱時現的枷鎖——的力量。我們的天職就是激勵大家勇敢走上台灣路、做驕傲的台灣人、永遠擺脫中國的威脅、完成一邊一國的目標。」

內容也說，台灣的民主路，固然是台灣人民的成就，「但我們不得不指出眼前的危機：台灣不能再繼續被一中憲法凌虐而委曲求全；九七年的雙首長制已經證實破壞了民主的權力制衡，不容坐視不管。我們進入國會一定進行憲法及憲政體制的改造。」

內容也提到，「同時，我們震驚於民進黨二ＯＯ八至今的黨規修訂，建黨時的初衷與理念已經被棄，民主機制蕩然，一人凌駕於一黨之上，眾聲喧譁的民主進步已矮化成一言堂，黨官僚儼然成為黨員的主人。」一邊一國行動黨要建立政黨的新典範，去階級化、去官僚化，黨組織是服務全黨、全民的僕人。

「最後是我們的感謝。我們感謝為台灣民主拚生死、不受威脅利誘的前輩，我們也感謝不同年齡的世代今天有志一同共同攜手找回制憲正名的初衷。給一邊一國行動黨一個機會，就是給台灣一個機會，衷心感謝大家。」