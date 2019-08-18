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陳師孟談轉型正義：為不義政權服務 就得面對審判日

2019-08-18 14:59聯合報 記者程嘉文╱即時報導

86歲的前監委黃肇珩曾任中央社（當時為黨營事業）記者，在2017年修法被認定溢領退休金，遭銓敘部追討543萬元，一度財產被凍結；監院周四通過，認定2017通過的「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第五、七條有違憲之虞，請考試院聲請釋憲。周五又通過，對「口譯哥」趙雲翔被任用為駐美代表處政治組長，對外交部提出糾正。

兩案因為都有高度政治性，所以表決輸人的蔡系間委，立刻都發表不同意見書。另外，雙方委員事後也都透露，在趙雲翔案的討論中，雙方爭吵極為激烈，有委員還不停拍桌，現場「宛如立院」。

監委陳師孟也在昨晚的「監委週記」談及此事，並透露拍桌怒罵的是同陣營一位女監委，事後還有人建議她丟藍白拖，比較有台味。

陳師孟也提及，對於黃肇珩被追討財產，『過去誤入歧途、效忠國民黨，用畢生心血賭上中國國民黨的永久執政，結果落得今天付出慘重的代價』，自己雖然同情，但認為她若真有財務困難，應該要向當初「國庫通黨庫」的國民黨求償才對。至於有馬系監委在討論時質疑，這種追討幾十年來退休金的行為是「溯及既往」，不符信賴保護原則，陳師孟則大大不以為然，並且抨擊：講出這種話的監委，居然是政治學教授出身，卻對轉型正義的概念如此缺乏了解，顯見整個社會在這方面的教育都亟待加強。

他強調，轉型正義的本質，就是要溯及既往；當年納粹政權的官員，難道可用信賴保護替自己脫罪？『無意把黃女士比擬為納粹劊子手，但轉型正義的原理原則就是如此：你信賴的若是一個不義的政權，你服從的若是一個犯罪的命令，到了「審判日」，沒有「信賴保護原則」可以救你。』

監察委員陳師孟。圖／報系資料照片
監察委員陳師孟。圖／報系資料照片
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陳師孟轉型正義國民黨
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