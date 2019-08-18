楊秋興潘恒旭臉書打筆戰 一罵瘋狗一回嗆算什麼男人

2019-08-18 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄縣政府前縣長楊秋興和高雄市觀光局長潘恒旭今天繼續在臉書上打筆戰，潘批楊不敢跟他到三鳳宮發誓「你算什麼男人」 ，楊秋興說，「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」

外界傳聞，兩人也許早在韓國瑜選高雄市長時就有心結，真正的導火線是楊秋興 8月12日的臉書發表一篇文章引起國內軒然大波，楊批韓國瑜輕諾寡信，「整天耍嘴皮到處敵對，韓國瑜自己説他不愛錢，然韓在107、11、17鳳山造勢，承諾他要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話，這不是愛錢什麼才是愛錢呢？」

潘恒旭先在臉書說楊秋興臉書變臉，16日又臉書上說，去年高雄市長勝選，隔天在蓮潭會館會議，就是楊前縣長公子通報媒體來拍攝並受訪，愛吃假小二（客氣），所願未遂，楊秋興翻臉如翻書。

接著潘昨天再度在臉書批評楊秋興，說網路谷歌楊秋興，第一個跳出「背骨仔」三個字在眼前，因為跟楊前縣長交過手，他必須說「背骨仔」三個字形容楊剛好而已。

潘說，跟楊秋興根本沒見過面，只通過二次電話跟二次簡訊，就可以指控潘是紅衛兵跟潑髒水說旭創意洗錢，這樣口不擇言、充滿恨意、胡亂射箭、意圖未遂就翻臉如翻書抓狂亂咬的政客言行令人感到噁心想吐。

楊秋興今天不甘示弱，在臉書上忍不住寫，俗語道「被瘋狗咬一口，難道要反咬牠嗎？」「值此七月鬼節，真的是鬼人鬼話連篇！！」

潘恒旭在相隔不到3小時，又馬上下挑戰書，公開嗆楊秋興不敢跟他去三鳳宮發誓對賭，「你算什麼男人！」